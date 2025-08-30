Slušaj vest

Drugo mesto sa 0,242 sekunde zaostatka zauzeo je njegov timski kolega Oskar Pjastri, dok je treći bio vozač Mercedesa Džordž Rasel sa 0,886 sekundi zaostatka.

Četvrto mesto je zauzeo Karlos Sainc iz Vilijamsa, peti je bio aktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, a šesti vozač Ferarija Šarl Lekler.

1/6 Vidi galeriju Lando Noris Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia, Patrick Post / AFP / Profimedia, Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

Sedmo mesto je pripalo Aleksu Albonu iz Vilijamsa, osmi je bio vozač Aston Martina Lens Strol, deveti Isak Hadžar iz Rb, a deseti Fernando Alonso iz Aston Martina.

Kvalifikacije su na programu danas od 15 časova, dok je start trke za Veliku nagradu Holandije zakazan za nedelju u 15 časova.