Olujno nevreme prekinulo je dugo iščekivani BKFC spektakl (Bare Knuckle Fighting Championship) u Budvi.

U diskoteci "Top Hil" trebale su da se održe borbe u globalno najbrže rastućem sportu (borbe golim šakama), ali jezivo nevreme poremetilo je planove organizatora.

Padala je jaka kiša i duvao snažan vetar, pa su učesnici i publika morali da beže od oluje. Jedan gledalac završio je u bolnici, pošto mu je na glavu pao led ekran, koji je oborio snažan vetar.

Glavni promoter ovog događaja, proslavljeni MMA borac Konor Mekgregor, bežao je glavom bez obzira. Mekgregor je sedeo pored same bine, a kada je krenulo nevreme napustio je diskoteku.

Na svom Instagram nalogu otkrio da je bio šokiran onim što je doživeo u Budvi.

"Budva je donela gromove, bejbi...To je bila najluđa stvar ikada. O, moj Bože. Sedeo sam tamo, a mesto je počelo da podrhtava i trese se i nisam želeo da čekam… Znao sam da ovo nije bezbedno", poručio je Irac.

On je otkrio da je oluja odjednom krenula.

"Bio sam u ringu sa lokalnim borcem iz Crne Gore, posle velikog nokaut završetka. Spremali smo se da proslavimo, a onda je oluja samo odjednom eruptirala niotkuda. Majka priroda", dodaje Mekgregor.

Kurir sport