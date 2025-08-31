Slušaj vest

Vozač Meklarena Oskar Pjastri rekao je danas da je zadovoljan svojim radom, koji je doveo do pobede na trci Formule 1 za Veliku nagradu Holandije, kao i da mu je žao što je zbog tehničkih problema u finišu odustao njegov timski kolega i konkurent za titulu - Lando Noris.

"Osećaj je, naravno, dobar. Kontrolisao sam trku kada je bilo potrebno, naravno velika je nesreća ovo što se dogodilo Landu na kraju (tehnički problem, zapalio se bolid)... Veoma sam zadovoljan svojim radom koji sam uložio kako bih unapredio svoj rezultat ovde i veoma sam srećan što sam izašao kao pobednik", rekao je australijski vozač, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Pjastriju je ovo ukupno deveti trijumf u karijeri i sedmi ove sezone. Do kraja šampionata ostalo je još devet trka, a Pjastri ima 34 boda prednosti u odnosu na Norisa.

Australijanac je istakao da je sjajan osećaj početi drugi deo sezone pobedom.

"Ako uspemo da nastavimo ovim tempom, to će biti sjajno, ali još uvek ima mnogo da se vozi i ići ćemo trku po trku", dodao je on.

Drugo mesto zauzeo je domaći vozač i četvorostruki uzastopni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula.

On je ocenio da je plasman na podijum u Zandvortu fantastičan rezultat.

"Nije bilo lako. Dao sam sve od sebe da na startu napredujem (obišao Norisa, ali u devetom krugu izgubio drugo mesto). Morali smo jednostavno da vozimo svoju trku, nažalost nismo imali tempo kao Meklaren. Imali smo malo sreće sa jednim povratkom (na početku nakratko izleteo sa staze). U suštini, biti na podijumu ovde je sjajno", istakao je Verstapen.

Poslednje mesto na pobedničkom podijumu zauzeo je vozač Rejsing bulsa Isak Hadžar, a Francuzu je to prvi takav rezultat u karijeri.

"Ovo deluje pomalo nestvarno, ono što me najviše iznenadilo jeste to što sam tokom cele trke uspeo da zadržim četvrto mesto. Nažalost po Landa Norisa iskoristili smo situaciju. Nismo pravili greške, a bolid je bio neverovatan tokom celog vikenda", istakao je 20-godišnji vozač.

U generalnom plasmanu Pjastri ima 309 bodova, Noris je drugi sa 275 bodova, dok je Verstapen treći sa 205 bodova.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Italije u Monci.