Stefana Sandu prešla je u svet bodibildinga, te je telo transformisala do neprepoznatljivosti
SVI SE PLAŠE BICEPSA BIVŠE RUKOMETAŠICE: Stefana je isklesala telo! Evo kako je izgledala njena transformacija! Ostaćete bez teksta! (FOTO)
Rumunka Stefana Sandu (22) se kao tinejdžerka bavila rukometom, a teretanu je prvi put posetila s ciljem da poboljša fizičku spremu za utakmice.
Međutim, jedan odlazak u teretanu je potpuno promenio njen život. Odlučila je da se posveti bodibildingu i potpuno je transformisala svoje telo.
Stefana Sandu Foto: Instagram
I nije pogrešila, postala je evropska i svetska šampionka.
Međutim, da bi ostala na vrhu morala je i telo da prilagođava.
U međuvremenu Stefana postala je veoma aktivna i popularna na društvenim mrežama, te je na Instagramu prati čak 42,6 hiljada ljudi.
Pogledajte još neke njene fotografije:
Stefana Sandu Foto: Printscreen / Instagram / stefanasandu_ifbbpro
