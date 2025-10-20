Slušaj vest

Rumunka Stefana Sandu (22) se kao tinejdžerka bavila rukometom, a teretanu je prvi put posetila s ciljem da poboljša fizičku spremu za utakmice.

Međutim, jedan odlazak u teretanu je potpuno promenio njen život. Odlučila je da se posveti bodibildingu i potpuno je transformisala svoje telo.

Stefana Sandu Foto: Instagram

 I nije pogrešila, postala je evropska i svetska šampionka. 

Međutim, da bi ostala na vrhu morala je i telo da prilagođava.

 U međuvremenu Stefana postala je veoma aktivna i popularna na društvenim mrežama, te je na Instagramu prati čak 42,6 hiljada ljudi.

Pogledajte još neke njene fotografije:

Stefana Sandu Foto: Printscreen / Instagram / stefanasandu_ifbbpro

Stefana Sandu (24) je do pre osam godina bila perspektivna rukometašica.