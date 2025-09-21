Slušaj vest

Po mnogima najbolji bokser svih vremena rođen je u Broktonu u Masečusetsu. Njegovi roditelji bili su u SAD stigli kao migranti iz Italije.

Odrastao u teškom siromaštvu

Imao je samo godinu i po dana kada je dobio jaku upalu pluća. Mislili su da neće preživeti. Međutim, već tada je pokazao da je veliki borac. Kasnije su mnogi u njegovoj okolini plašili da će bolest ostaviti posledice i da neće izrasti u zdravog i snažnog dečaka. Srećom, pogrešili su.

Roki je odrastao u teškom siromaštvu. Roditelji su bili obični radnici, jedva su sastavljali kraj s krajem, a Marćano je zbog problematičnog okruženja u kom je živeo često i sam imao problema sa zakonom i porocima.

Pravio je tegove, vreću za udaranje i mnogi su tada mislili da se sprema za život u "getu", niko nije verovao da će postati ozbiljan sportista i veliki šampion.

Napustio školu i radio teške poslove

U desetom razredu je odlučio da napusti školu, koja mu nije išla od ruke i odmah se latio lopate. Kopao je kanale, radio kao stolar, a kada je položio vozački ispit zaposlio se kao kamiondžija.

1943. godine je pozvan u vojsku Sjedinjenih Američkih Država. Učestvovao je u velikoj savezničkoj operaciji "Bitka za Normandiju". Po završetku rata premešten je u Vašington, gde je 1946. godine dočekao i kraj službe.

U vojsci shvatio da je boks njegova velika ljubav

Njegova bokserska karijera počela je u vojsci. Učestvovao je na brojnim vojničkim turnirima. Tada je shvatio da je boks njegova velika ljubav. Po povratku u Ameriku boksovao je na nekoliko poluprofesionalnih turnira po dokovima u Njujorku, i to je bio početak njegove sjajne karijere.

Njegov veliki problem u tom periodu bili su poroci. Pušio je po dve paklice cigara dnevno i konzumirao je alkohol u ogromnim količinama. Na jednom meču je u naletu besa udario protivnika nogom u prepone i zbog toga je zaradio diskvalifikaciju. Mislili su da je to neslavan kraj njegove kratke karijere, ali desilo se nešto potpuno suprotno.

Karijera bez poraza

Roki je 1947. prestao da pije i puši i maksimalno se posvetio treninzima.

Bio je sve bolji i bolji, a rivali su padali u ringu sve brže i brže...

Na krov sveta popeo se 23. septembra 1952. godine, kada je u Filadelfiji patosirao Džoa Volkota. Naredne četiri godine niko suvereno je vladao teškom kategorijom. Zabeležio je neverovatnih 49 pobeda, a samo šest protivnika je izbeglo nokaut. Karijeru je završio 1956. godine BEZ PORAZA!

Roki je u prvih 14 borbi rivalima brojao do pet, nijedan nije dočekao šestu rundu. Bilo je i ekspres-nokauta: devetorica rivala nisu čula gong na kraju prve runde. Kasnije su dolazili otporniji protivnici, ali nijedan nije imao šansu da ga skine sa trona. Kad je 27. aprila 1956. napustio ring, iza njega je ostao impresivan bilans: Pobeda 49, nerešenih 0, poraza 0!

Bio je neponovljiv. Imao je neverovatnu snagu i izdržljivost. Dešavalo se da prima razorne udarce u seriji i na kraju nokautira rivala.

"Roki je bio najtvrđi, najjači i najkompletniji čovek koji je ikad nosio bokserske rukavice. U njegovom rečniku strah nije postojao, a bol nije imala nikakvo značenje", napisao je čuveni američki novinar Red Smit.

Barbara je bila ljubav njegovog života

Proslavljeni bokser bio je oženjen Barbarom Kazins sa kojom je imao dvoje dece.

Upoznali su se 1947. godine. Ona je bila ćerka penzionisanog policajca iz Broktona. Bili su tri godine u vezi, a onda su odlučili da se venčaju. Dobili su ćerku Meri En, a kasnije su usvojili jednog dečaka po imenu Roko Kevin.

Tragična smrt

Marćano je poginuo u padu aviona "Cesne" 31. avgusta 1969. godine, samo dan pre svog 46. rođendana. Njegova prerana smrt šokirala je ljubitelje boksa širom sveta.

Životni put Rokija Marćana u nekim motivima inspirisao je Silvestera Stalonea za film „Roki“, snimljen 1976. godine za milion, sa zaradom višom od 200 miliona dolara.