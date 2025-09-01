Slušaj vest

Eva je jedna od ključnih odbojkašica Slovenije na takmičenju u Tajlandu na kojem je Slovenija stigla do osmine finala gde će za protivnika imati reprezentaciju Turske.

Supruga Danila Pavlovića, srpskog odbojkaša i nekadašnjeg člana Crvene zvezde je bila jedan od najboljih dizača u grupnoj fazi.

- Sam plasman na Svetsko prvenstvo za nas je istorijski uspeh dok pobeda protiv Argentine i plasman u osminu finala možemo okarakterisati kao plod napornog rada u poslednje dve godine“, rekla je Eva Pavlović Mori. “Znali smo da smo autsajderi u grupi i da postoji šansa da nas druge ekipe potcene, ali cilj nam je bio da prikažemo našu najbolju igru i vidimo dokle nas to može odvesti - rekoa je Eva Pavlović Muri za "Meridian sport" i dodala:

- Svi mi znamo da je Turska jedna od najboljih reprezentacija sveta ali to ne znači da ćemo im predati pobedu. Od nas možete očekivati želju i borbu, pa ćemo videti koliko se to može odraziti na rezultat.

Skromno ne želi da ističe sebe u prvi plan.

- Ne obazirem se preterano na individualne statistike. Svakako da lepo zvuči, ali kada stanem na teren sve osim igre je nebitno. Trudim se da maksimalno olakšam napadačima situacije, dok sa druge strane pokušavam protivnika da izbacim iz ritma.

- Srbija je sinonim za odbojku. Rezultati koje su postigli u poslednjih 10-15 godina ne mogu se opisati rečima. Nažalost na meču sa Holandijom se videlo da je mnogo uticala povreda Tijane Bošković na njihovu igru ali verujem da će se vrlo brzo u budućnosti vratiti na svetski vrh.

Suprug Danilo je velika podrška.

- Svaka utakmica se u našem braku detaljno analizira, sa obe strane. On je svakako presrećan jer sam dobila priliku da igram na tako velikom takmičenju, ali tu je da me povremeno kritikuje za određene odluke.

Uz Sloveniju, priznaje da joj je Srbija veoma bliska srcu.

- Još pre udaje sam bila navijač Srbije, dok mogu da kažem da sam nakon venčanja samo potvrdila taj stav. Imala sam mnogo saigračica iz Srbije i neke od njih su mi danas među najboljim prijateljima - rekla je Eva Pavlović Muri.

