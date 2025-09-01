Slušaj vest

SAD su u Bankoku pobedile Kanadu 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

SAD su do pobede predvodile Averi Skiner i Sara Frenklin sa po 13 i Medisen Skiner sa 12 poena.

Kod Kanade bolja od ostalih bila je Ana Smrek sa 11 poena.

U četvrtfinalu, SAD će igrati protiv boljeg iz duela Turske i Slovenije.

Odbojkašice Srbije