Odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država plasirale su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
TAJLAND
ODBOJKAŠICE SAD U ČETVRFINALU SVETSKOG PRVENSTVA! Kanada zaustavljena bez puno problema
SAD su u Bankoku pobedile Kanadu 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).
SAD su do pobede predvodile Averi Skiner i Sara Frenklin sa po 13 i Medisen Skiner sa 12 poena.
Kod Kanade bolja od ostalih bila je Ana Smrek sa 11 poena.
U četvrtfinalu, SAD će igrati protiv boljeg iz duela Turske i Slovenije.
