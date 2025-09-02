NOVI SELEKTOR SRBIJE NA PRVOM ZADATKU: Španac saopštio spisak za duele sa Poljskom!
Rukometašice Srbije okupiće se 15. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi gde će trenirati do 19. septembra, a potom će otputovati u Poljsku gde će odigrati dva prijateljska duela sa domaćom selekcijom.
Na spisku se nalaze:
Golmani: Jovana Risović, Marijana Ilić, Tamara Kostić, Gordana Đilas.
Leva krila: Sanja Radosavljević, Tamara Kocić, Aleksandra Stamenić.
Desna krila: Dunja Radević, Katarina Krpež Šlezak, Mia Nedeljković.
Pivotmeni: Marija Petrović, Katarina Bojičić, Dragana Cvijan, Jelena Agbaba.
Bekovi: Teodora Majkić, Nora Fajfrić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Andjela Janjušević, Milica Ignjatović, Jovana Jovović, Jovana Škrobović, Emilija Lazić, Dunja Tabak, Teodora Veličković.
Rukometašice Srbije će odigrati prijateljske mečeve sa Poljskom u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.
"Iskren da budem, veoma sam uzbudjen zbog prvog susreta sa timom. Znam da nemamo mnogo vremena, ali ćemo raditi sa velikim brojem igračica kako bismo stekli pravu i realnu sliku o njihovim mogućnostima. Konkurencija je veoma dobra i mislim da je odlično za ekipu što imamo u rotaciji veći broj igračica. Jedva čekam da počnem sa radom i predstavim model igre koji ćemo primeniti. Idemo u Poljsku odlučni da budemo konkurentni i da vidimo kako je tim prihvatio sve novine, biće to veoma važna nedelja rada pred predstojeća takmičenja", rekao je Hose Ignjasio.