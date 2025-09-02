Rukometašice Srbije okupiće se 15. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi gde će trenirati do 19. septembra, a potom će otputovati u Poljsku gde će odigrati dva prijateljska duela sa domaćom selekcijom.

"Iskren da budem, veoma sam uzbudjen zbog prvog susreta sa timom. Znam da nemamo mnogo vremena, ali ćemo raditi sa velikim brojem igračica kako bismo stekli pravu i realnu sliku o njihovim mogućnostima. Konkurencija je veoma dobra i mislim da je odlično za ekipu što imamo u rotaciji veći broj igračica. Jedva čekam da počnem sa radom i predstavim model igre koji ćemo primeniti. Idemo u Poljsku odlučni da budemo konkurentni i da vidimo kako je tim prihvatio sve novine, biće to veoma važna nedelja rada pred predstojeća takmičenja", rekao je Hose Ignjasio.