Slušaj vest

Neda Davidović, mlada i uspešna sportska radnica iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudou preminula je u 26. godini života, a sada je otkriven i uzrok njene smrti.

Kako saznaje Telegraf, Neda Davidović preminula je od poslednica moždanog udara.

Prema saznanjima pomenutog portala, ona se nakon porođaja žalila na jake glavobolje, a malo posle toga je umrla.

Neda je imala izuzetno uspešnu sportsku karijeru. Osvajala je brojne medalje na državnim i međunarodnim takmičenjima u džudou, a veoma mlada uplovila je i u trenerske vode.

1/5 Vidi galeriju Neda Davidović Foto: Facebook/Neda Davidović

Najveći uspeh u trenerskom radu ostvarila je krajem 2023. godine, kada je na ekipnom seniorskom prvenstvu Srbije Džudo klub Tamiš osvojio bronzanu medalju, iako su devojčice koje su nastupale na ovom takmičenju imale u proseku samo 16.5 godina.

Cela ova priča je ukazivala na to da Neda radi sjajan posao i da je pred njom jedna uspešna trenerska karijera. Nažalost, sudbina je htela drugačije...

Ono što je posebno tužno, Neda je krajem aprila stupila u brak sa dugogodišnjim partnerom Bogdanom, a pre samo sedam dana na svet je donela devojčicu Danicu.

Kurir sport / Telegraf

BONUS VIDEO: