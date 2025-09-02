Slušaj vest

Katrin Lunde (45), najtrofejnija rukometašica u istoriji, potpisala je za ŽRK Crvenu zvezdu do kraja godine.

Lunde je, bez ikakve dileme, najveće rukometno ime koje će igrati na ovim prostorima.

- Jako se radujem što ću ponovno početi sa treninzima i utakmicama. Biće uzbudljivo u ovom novom timu - poručila je norveškim medijima pre nego što je krenula za Srbiju.

Katrin Lunde u Crvenoj zvezdi

Crvena zvezda je dovela 45-godišnju norvešku ikonu svega tri meseca nakon što je Lunde igrala finale Lige šampiona sa Odenseom. Ugovor je potpisan do kraja 2025, uz dogovor da tokom trajanja angažmana Lund putuje između Kristiansanda i Beograda.

Lund je sedmostruka klupska prvakinja Evrope. Te titule je osvajala sa Viborgom, Đerom i Vipersom, a na reprezentativnom planu uzela je tri olimpijska zlata, dve svetske i sedam evropskih titula i mnogobrojna individualna priznanja, uključujući MVP nagradu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Nastupila je na 24 velika takmičenja sa reprezentacijom Norveške i osvojila je čak 20 medalja. Njena kolekcija trofeja i status rekorerke Lige šampiona čine je živom legendom koju je Zvezda uspela dovesti u finišu karijere.

