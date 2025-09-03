Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u Bangkoku u četvrtfinalu pobedila selekciju Poljske 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).

Najefikasnija kod reprezentacije Italije bila je Paola Egonu sa 20 poena, dok je Sara Far dodala 12 poena.

Kod selekcije Poljske najefikasnija je bila Magdalena Stisjak sa 15 poena, dok je Paulina Damaske dodala devet poena.

Reprezentacija Italije će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Brazila i Francuske.

Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO