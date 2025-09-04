Američki vozač Kolton Herta, koji godinama nastupa u Indikar šampionatu, naredne sezone biće test vozač ekipe Kadilak u Formuli 1, saopštio je američki tim.
HERTA TEST VOZAČ KADILAKA: Moj san je oduvek bio da se takmičim u Formuli 1
Kolton Herta je 2019. godine postao najmlađi pobednik jedne Indikar trke, a u tom takmičenju zabeležio je devet pobeda i 16 pol pozicija na 116 nastupa.
"Moj san je oduvek bio da se takmičim u Formuli 1, a ovaj potez vidim kao ogroman korak ka tom cilju. Za sada se fokusiram na to da dam sve od sebe i pomognem Kadilaku u izgradnji konkurentne ekipe", rekao je 25-godišnji Herta, preneo je sajt takmičenja.
Kadilak će naredne sezone debitovati u šampionatu Formule 1, a nedavno je saopšteno da će ekipu činiti iskusni vozači - Finac Valteri Botas i Meksikanac Serhio Peres.
(Beta)
