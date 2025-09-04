Slušaj vest

Turnir se organizuje s ciljem promocije vaterpola i sportskih vrednosti, kao i jačanja međunarodne saradnje u ovoj disciplini. Publika će tokom tri dana imati priliku da uživa u vrhunskim utakmicama i sportskom nadmetanju na najvišem nivou.

fcb7bb53-e853-4e81-b847-ff885eaa47f7.jpeg
Foto: Promo

Raspored utakmica:

Petak, 5. septembar

18.30 Crvena zvezda (Beograd, Srbija) - Vojvodina (Novi Sad, Srbija)
20.30 PAOK (Solun, Grčka) - Iran (nacionalni tim)

Subota, 6. septembar

10.00 Vojvodina (Novi Sad, Srbija) - Kazakhstan (nacionalni tim)
12.00 Iran (nacionalni tim) - Beograd (Beograd, Srbija)
18.30 Crvena zvezda (Beograd, Srbija) - Kazakhstan (nacionalni tim)
20.30 PAOK (Solun, Grčka) - Beograd (Beograd, Srbija)

Nedelja 08.09.

11.00 Utakmica za 5. mesto
13.00 Utakmica za 3. mesto
15.00 Finale

Ulaz za sve posetioce je besplatan, a na ulazu će biti postavljene kutije za dobrovoljni prilog koji odlazi deci bez roditeljskog staranja.
Turnir Futog Open 2025 obećava vrhunski sport, fer plej i humanost, te je odlična prilika za sve ljubitelje vaterpola da podrže i sportiste i plemenitu ideju.

Ne propustiteOstali sportoviNOVI SELEKTOR SRBIJE NA PRVOM ZADATKU: Španac saopštio spisak za duele sa Poljskom!
rukometasice.jpg
Ostali sportoviVELIKI USPEH ZA SRPSKO JEDRENJE: Osvojeno srebro na EP u Portorožu
Jedrenje
Ostali sportoviSPORTSKE IGRE MLADIH: Rukometaši Metaloplastike stigli do trofeja u Splitu
SIM_Rukomet_1.jpg
Ostali sportoviPAO DOGOVOR DVA VATERPOLO SAVEZA: Srbija i Crna Gora formirale novu Regionalnu ligu
Grčka vaterpolo

BONUS VIDEO:

Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS