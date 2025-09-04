Turnir se organizuje s ciljem promocije vaterpola i sportskih vrednosti , kao i jačanja međunarodne saradnje u ovoj disciplini. Publika će tokom tri dana imati priliku da uživa u vrhunskim utakmicama i sportskom nadmetanju na najvišem nivou.

Ulaz za sve posetioce je besplatan, a na ulazu će biti postavljene kutije za dobrovoljni prilog koji odlazi deci bez roditeljskog staranja.

Turnir Futog Open 2025 obećava vrhunski sport, fer plej i humanost, te je odlična prilika za sve ljubitelje vaterpola da podrže i sportiste i plemenitu ideju.