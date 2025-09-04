VATERPOLO TURNIR FUTOG OPEN 2025. Sjajne ekipe i reprezentacije za pomoć deci bez roditeljskog staranja
Turnir se organizuje s ciljem promocije vaterpola i sportskih vrednosti, kao i jačanja međunarodne saradnje u ovoj disciplini. Publika će tokom tri dana imati priliku da uživa u vrhunskim utakmicama i sportskom nadmetanju na najvišem nivou.
Raspored utakmica:
Petak, 5. septembar
18.30 Crvena zvezda (Beograd, Srbija) - Vojvodina (Novi Sad, Srbija)
20.30 PAOK (Solun, Grčka) - Iran (nacionalni tim)
Subota, 6. septembar
10.00 Vojvodina (Novi Sad, Srbija) - Kazakhstan (nacionalni tim)
12.00 Iran (nacionalni tim) - Beograd (Beograd, Srbija)
18.30 Crvena zvezda (Beograd, Srbija) - Kazakhstan (nacionalni tim)
20.30 PAOK (Solun, Grčka) - Beograd (Beograd, Srbija)
Nedelja 08.09.
11.00 Utakmica za 5. mesto
13.00 Utakmica za 3. mesto
15.00 Finale
Ulaz za sve posetioce je besplatan, a na ulazu će biti postavljene kutije za dobrovoljni prilog koji odlazi deci bez roditeljskog staranja.
Turnir Futog Open 2025 obećava vrhunski sport, fer plej i humanost, te je odlična prilika za sve ljubitelje vaterpola da podrže i sportiste i plemenitu ideju.
