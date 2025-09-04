Slušaj vest

Brazil je do pobede predvodila Julia Bergman sa 17 poena, a pratile su je Gabrijela Gimaraeš Gabi sa 13, Montibeljer Rosamaria sa 12 i Diana Duarte i Gambato Julia sa po 10 poena.

Kod Francuske su se izdvojile Elena Kazot sa 20 i Iman Ndiaje sa 15 poena.

U polufinalu, Brazil će igrati protiv Italije.

(Beta)

