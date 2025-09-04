Poznati parovi osmine finala i kostur takmičenja do samog kraja
EUROBASKET 2025
SADA JE SVE JASNO - OVAKO IZGLEDA NOKAUT FAZA EUROBASKETA SVE DO FINALA: Srbiju poraz od Turske skupo koštao, Atamanovom timu se sve "otvorilo"...
Poznati su svi parovi osmine finala i ceo kostur takmičenja do samog finala.
Ovo su parovi osmine finala:
Litvanija - Letonija
Grčka - Izrael
Turska - Švedska
Poljska- BiH
Nemačka- Portugal
Italija - Slovenija
Srbija - Finska
Francuska - Gruzija.
Ovako izgleda kostur nokaut faze Eurobasketa do samog finala.
Nokaust faza, kostur do finala Foto: Printskrin
Srbija je porazom protiv Turske i pobedom Slovenijom nad Izraelom otišla u teži deo kostura i najtežu četvrtinu istog.
Sa druge strane Turska je profitirala i ima otvoren put do polufinala. Turska će najpre igrati sa Švedskom, a u slučaju očekivane pobede sa boljim iz duela Poljska-BIH. Teško da je moglo lakše, makar na papiru.
