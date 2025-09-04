Slušaj vest

Završena je grupna faza Eurobasketa u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru.

Poznati su svi parovi osmine finala i ceo kostur takmičenja do samog finala.

Ovo su parovi osmine finala:

Litvanija - Letonija

Grčka  - Izrael

Turska - Švedska

Poljska- BiH

Nemačka- Portugal

Italija - Slovenija

Srbija - Finska

Francuska - Gruzija.

Ovako izgleda kostur nokaut faze Eurobasketa do samog finala.

Screenshot_454.jpg
Nokaust faza, kostur do finala Foto: Printskrin

Srbija je porazom protiv Turske i pobedom Slovenijom nad Izraelom otišla u teži deo kostura i najtežu četvrtinu istog.

Sa druge strane Turska je profitirala i ima otvoren put do polufinala. Turska će najpre igrati sa Švedskom, a u slučaju očekivane pobede sa boljim iz duela Poljska-BIH. Teško da je moglo lakše, makar na papiru.

Ne propustiteEuroBasket 2025GLEDAO SMRTI U OČI - AUTO MU SMRSKAO STOPALA, A MAJCI ODNELI SANDALE... Odrastao na ulici i u bedi, a danas je novi Jokić!
Alperen Šengun.jpg
EuroBasket 2025DONČIĆ POSLAO SRBIJU U PAKAO: Pešićevi Orlovi će morati najtežim putem do finala!
Screenshot_450.jpg
EuroBasket 2025NEMCI NISU ODUŠEVLJENI PORAZOM SRBIJE: Svetski šampion se ovome nije nadao, evo i zašto!
turkey-serbia-47886.JPG
EuroBasket 2025OPŠTA LUDNICA U GRUPI C! Bosna srušila Gruziju i režirala neviđenu dramu - prvak Evrope pred eliminacijom! Evo šta za Srbiju znači pobeda komšija!
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić

Vasa Micić i Svetislav Pešić Izvor: Arena 1 Premium