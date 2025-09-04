Slušaj vest

Vozač Emirejtsa pobedio je rezultatom tri sata, 16 minuta i 21 sekund, u etapi dugoj 143 kilometra od Lareda do ;Los Korales de Bueljne. To je njegova druga etapna pobeda u ovogodišnjoj trci.

Huan Ajuso je u sprintu pobedio sunarodnika iz ekipe Movistar Havijera Roma, dok je treći bio Francuz Brijuc Rolan sa 13 sekundi zaostatka.

Etapa je prošla bez incidenata, nakon što je u sredu 11. etapau Bilbau bila skraćena zbog propalestinskih demonstranata koji su se bunili zbog učešća izraelske ekipe u trci.

Vozač Visme Jonas Vingegor i dalje je prvi sa 44:36,45 sati. Drugo mesto sa 50 sekundi zaostatka zauzima Portugalac Žoao Almeida iz Emirejtsa, dok je treći Britanac Tom Pidkok iz ekipe Q36,5 sa 56 sekundi zaostatka.

Naredna 13. etapa dužine 202,7 kilometara vozi se u petak od Kabeson de la Sala do Alto del Anglirua.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviTURSKA U POLUFINALU SVETSKOG PRVENSTVA: Poznato ko će se boriti za medalje na Tajlandu
profimedia-1034127258.jpg
Ostali sportoviDO POLUFINALA U TRI SETA: Odbojkašice Brazila srušile Francusku i grabe ka tituli na SP
profimedia-1025380869.jpg
Ostali sportoviVATERPOLO TURNIR FUTOG OPEN 2025. Sjajne ekipe i reprezentacije za pomoć deci bez roditeljskog staranja
image00001.jpeg
Ostali sportoviHERTA TEST VOZAČ KADILAKA: Moj san je oduvek bio da se takmičim u Formuli 1
Kolton Herta
Ostali sportoviPOLJAKINJE NISU MOGLE NIŠTA! Odbojkašice Italije se "prošetale" do polufinala Svetskog prvenstva!
Screenshot 2025-09-03 173330.jpg

Srbija, Letonija , Riga, dolazak Izvor: Kurir