Vozač Emirejtsa pobedio je rezultatom tri sata, 16 minuta i 21 sekund, u etapi dugoj 143 kilometra od Lareda do ;Los Korales de Bueljne. To je njegova druga etapna pobeda u ovogodišnjoj trci.

Huan Ajuso je u sprintu pobedio sunarodnika iz ekipe Movistar Havijera Roma, dok je treći bio Francuz Brijuc Rolan sa 13 sekundi zaostatka.

Etapa je prošla bez incidenata, nakon što je u sredu 11. etapau Bilbau bila skraćena zbog propalestinskih demonstranata koji su se bunili zbog učešća izraelske ekipe u trci.

Vozač Visme Jonas Vingegor i dalje je prvi sa 44:36,45 sati. Drugo mesto sa 50 sekundi zaostatka zauzima Portugalac Žoao Almeida iz Emirejtsa, dok je treći Britanac Tom Pidkok iz ekipe Q36,5 sa 56 sekundi zaostatka.

Naredna 13. etapa dužine 202,7 kilometara vozi se u petak od Kabeson de la Sala do Alto del Anglirua.

