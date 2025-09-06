Slušaj vest

Neko je rekao da ništa na Balkanu ne može da ujedini ljude poput dobre priče. A sada se čini da postoji jedna koja je podigla ceo region na noge. Na ulicama, u kafićima i na društvenim mrežama, svi pričaju samo o tome. I svi pokušavaju da predvide šta će se konačno desiti. Ako ste mislili da znate, ne trčite pred rudu. Svaki potez menja pravila igre, a neizvesnost je samo delić zabave.

Ovo nije običan događaj. Ovo je fenomen koji uključuje adrenalin, rivalstvo, humor i nepredvidive obrte, a već sada je postao glavna tema Balkana. Čini se da više ne postoji osoba koja bar jednom nije pomenula glavne aktere ili prognozirala pobednika. Pristrasno ili objektivno, to je već druga tema. Svaki komentar ili nova objava u ovom trenutku dodaje ulje na vatru.

Foto: Promo

Danas, u subotu 6. septembra, Arena Zagreb postaće epicentar ovog spektakla - FNC 24 finala druge sezone Fight of Nations™: Put do pobede, programa koji je spojio MMA borbe i život pod "staklenim zvonom". Zahvaljujući platformi Voyo, privukao je pažnju celog Balkana. Ovde će se rešavati sudbina osam mladih boraca.

Za one koji se pitaju šta je u igri - pobednički tim osvaja 10.000 evra, a najbolji pojedinac dobija profesionalni MMA ugovor vredan 10.000 evra, što je direktan put u svet profesionalnog sporta i karijere iz snova!

GLAVNA BORBA I NEOČEKIVANI OBRT

Prava drama tek dolazi. Planirani duel između trenera Jokera i Slo Rockija, koji je trebalo da odluči pobednički tim FON-a, morao je da bude odložen zbog povrede Rocky-ja. Ipak, kao i u svakom dobrom serijalu, prazno mesto u ringu donosi iznenađenje. Umesto njega, u ring stupa Mario Žgela, spreman da unese haos i obrne sve prognoze.

Foto: Promo

Publika je već podeljena. Dok jedni šapuću "Žgela će preokrenuti igru!", drugi tvrde "Joker je nepobediv!". A ceo Balkan s nestrpljenjem pratiće svaki udarac i gest. Da li ste spremni za MMA spektakl, u kom rivalstvo i adrenalinski trenuci sve više ljudi drži prikovanima za ekran?

Sada je vreme da sve kulminira u Zagrebu.

Finalni FNC 24 događaj donosi ukupno 11 uzbudljivih borbi, od kojih svaka ima svoju priču i razlog da se prati. U centru pažnje je revanš za teškaški pojas između Ivana Vitasovića i Darka "The Hammer" Stošića, borba koja će definitivno odlučiti ko je dominantan u ovoj kategoriji.

Foto: Promo

Tu su i druge ključne borbe, od Light Heavyweight meča Mateja Batinića i Andresa Ramosa, do velter okršaja Francisco "Croata" Albano Barrio protiv Lom-Ali Eskieva. Svaka borba donosi svoje napete momente i taktike. Bez brige, zadovoljiće i najzahtevnijeg MMA ljubitelja.

GLEDAJTE UBRZO NAKON PRIKAZIVANJA

Za one koji ne mogu da budu u Areni, tu je Voyo - od nedelje, 7. Septembra od 4 ujutru, snimak događaja biće dostupan svima koji žele da prate spektakl iz prvog reda, bez gužve, zvižduka ili potrebe za kartama. Uz FHD kvalitet, možete da uživate u svakom udarcu, kao da ste sami u Areni, dok se ceo Balkan prepire ko je favorit.

Uz Voyo imate prvi red, najbolje mesto za praćenje priča o kojima ceo Balkan bruji. FNC event u rasprodanoj Beogradskoj areni pružio je nezaboravan događaj, a to se očekuje i sada! I dok ceo Balkan već sada broji sate, sigurni smo da će priče, memovi, šale i komentari trajati dugo nakon što svetla Arenu ugase. Ovo je trenutak koji ne smete da propustite. Sportski spektakl u Zagrebu gledajte na Voyo.