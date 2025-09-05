Slušaj vest

Luis Hamilton je na prvom treningu u Monci ostvario rezultat od 1:20,117 minuta.

Drugo mesto je zauzeo njegov timski kolega Šarl Lekler sa 0,169 sekundi zaostatka, dok je treći bio Karlos Sainc iz Vilijamsa sa 0,533 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio aktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, peto mesto je zauzeo vozač Mercedesa Kimi Antoneli, dok je šesti bio Lando Noris iz Meklarena.

Sedmo mesto je pripalo drugom vozaču Vilijamsa Aleksanderu Albonu, osmi je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, dok je na devetom mestu završio vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Deseto mesto je zauzeo Isak Hadžar iz ekipe RB.

Lider generalnog plasmana, vozač Meklarena Oskar Pjastri nije učestvovao na prvom treningu u Monci, na kom ga je zamenio Aleks Dan koji je završio na 16. mestu.

Drugi trening će biti vožen danas od 17 časova, dok su treći trening i kvalifikacije na programu u subotu.

Start trke za Veliku nagradu Italije zakazan je za nedelju u 15 časova.

(Beta)