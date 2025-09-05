Slušaj vest

Rukometaši Partizan AdmiralBet-a u subotu od 18 časova gostuju Karvini u revanšu specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope.

Crno-beli su pred praznim tribinama na Banjici savladali protivnika rezultatom 31:27 (16:15) i imaju solidnu prednost pred odlučujući meč za plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Za razliku od domaćeg terena, crno-beli će u Češkoj imati veliku podršku navijača iz dijaspore, koji su još po objavljivanju imena rivala najavili svoj dolazak iz više evropskih gradova.

Kapiten Mladen Šotić smatra da Partizan AdmiralBet može do nove pobede nad Karvinom.

– Prva utakmica je mogla da bude još neizvesnija, a možda smo mogli i sa većom razlikom da savladamo šampiona Češke. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni, jer je to najveća prednost koju smo imali na meču. Očekujem dosta tvrdu utakmicu u subotu. Nismo došli da branimo stečenu prednost, već želimo da odigramo što bolje i da pokažemo da nam je mesto u Ligi Evrope. Verujem da možemo da pobedimo, jer ćemo igrati u pravom sportskom ambijentu i imaćemo podršku naših navijača. Očekujemo prolaz i da time ispunimo prvi cilj za ovu sezonu – istakao je kapiten crno-belih.

Levo krilo Marko Nikolić ističe da je stručni štab detaljno analizirao prethodni susret i da su momci svesni koje greške mogu skupo da ih koštaju.

– Dosta vremena smo posvetili analizi, i pred prvi susret, a posebno sada kada smo već odmerili snage sa Karvinom. Radili smo na greškama koje smo pravili u prvoj utakmici, trudićemo se da ih ne ponavljamo u revanšu. Očekujemo punu halu, koja je nedostajala da upotpuni prvu utakmicu. Radujemo se podršci naših navijača i nadamo se prolasku u grupnu fazu.

Podsećamo, pobednik dvomeča plasiraće se u grupnu fazu Lige Evrope, u kojoj će odmeriti snage sa švajcarskim Kadetenom, Nekseom i Ademar Leonom. Poraženi takmičenje nastavlja u Evrokupu.