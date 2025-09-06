Slušaj vest

Svetski šampionat u šah-boksu, sportu koji se munjevito širi planetom biće održan u Loznici u legendarnoj hali “Lagator” od 23. do 29. septembra 2025. godine.

U organizaciji Bokserkog i Šahovskog saveza Srbije, u fuziji dva sporta čija tradicija živi vekovima, gledaćemo na našem podneblju novitet i svetske asove u tom za nas novom sportu. Bokserski savez Srbije je još u januaru ove godine napravio je dogovor sa Svetskom šah-boks organizacijom o organizaciji ovog takmičenja koje je ušlo na listu naj trend sportova planete.

“Ponosno možemo da kažemo da smo domaćin četvrtog velikog međunarodnog takmičenja u 2025. Nakon Svetskog IBA prvenstva za žene, Evropskih šampionata, najpre za juniore i omladince (muška i ženska konkurencija), nakon toga i Evropskog za kadete i kadetkinje, sada je prad nama novi izazov, Prvenstvo sveta u šah-boksu. Iako ovaj sport postoji već dve decenije, njegova espanzija se dešava upravo sada i mi smo srećni i zadovoljni što će se Srbija upisati na listu domaćina globalne šah-boks zajednice koja broji 38 zemalja. Očekuje se da u hali “Lagator” u Loznici na Svetskom šampionatu učestvuje preko 30 zemalja. Svi mečevi će biti prenošeni na TV Arena Fight” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Šah-boks je sport koji kombinuje šah i boks. Takmičari se smenjuju između rundi boksa i rundi šaha. Mogu pobediti nokautiranjem protivnika ili matiranjem. Svaka runda boksa traje tri minuta, nakon čega sledi runda šaha sa vremenskim ograničenjem. Zahteva i fizičku snagu i mentalnu veštinu. Ovaj sport izmislio je francuski strip umetnik Enki Bilal, a prilagodio ga holandski umetnik performansa Iepe Rubing kao umetnički performans, da bi kasnije prerastao u takmičarski sport. Šah-boks je posebno popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu, Indiji, Finskoj, Francuskoj i Rusiji.

Prvo takmičenje u šahovskom boksu održano je u Berlinu 2003. godine. Kao i boks, šahbokseri su podeljeni u težinske kategorije. Trenutno se sledeće primenjuju na profesionalne šah-boks događaje (od oktobra 2014): muškarci (17 godina +) : do 70 kg, 80 kg, 90 kg, preko 90 kg, žene (17 godina +): do 55 kg, 65 kg, 75 kg, preko 75kg.

Šah-boks je spoj nespojivog, kombinuje dve krajnosti – i fizičku i intelektualnu izdržljivost. Prema Svetskoj šah-bokserskoj organizaciji, „Borba se vodi u ringu, a ratovi se vode na tabli“.

“Impresivna kombinacija sportova. Pravila šahovskog boksa su jednostavna. Postoji 11 rundi, podeljenih na 6 šahovskih rundi i 5 bokserskih rundi. Igra počinje šahovskom rundom, nakon čega sledi bokserska runda. Mala pauza između rundi se koristi za skidanje ili stavljanje bokserskih rukavica. Šahovske partije su takozvane brze šahovske partije. Svaka šahovska runda traje 4 minuta, uključujući vreme za razmišljanje. Svaki igrač ima 12 minuta vremena za razmišljanje i ima tri poteza po rundi. Runde boksa traju samo po tri minuta. Šahboks je novi sport koji polako postaje senzacija i kombinuje dve zabave koje deluju kao suprotne. Šahboks je jedinstvena opcija zabave, oba sporta utiču jedan na drugi, a sama kombinacija oba je vrhunski događaj i u smislu zabave, osvetljenja, prenosa uživo u više zemalja, profesionalnih voditelja, sve ono što bi smo videli i u drugim vrstama sportskih događaja. Sport u kome se granice tela i mozga procenjuju na globalnoj areni je uskoro u Srbiji i bićemo domaćini najvećih asova ovog sporta koji će se boriti za naslov šampiona planete. Nastavljamo da pomeramo granice” - zaključio je Borovčanin.

