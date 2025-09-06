Slušaj vest

Lando Noris je na stazi u Monci ostvario rezultat od 1:19,331 minuta.

Drugi je bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,021 sekundom zaostatka, a treći Oskar Pjastri iz Meklarena sa 0,165 sekundi zaostatka.

Aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je četvrti sa 0,167 sekundi zaostatka, a peti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa sa 0,184 sekundi zaostatka.

Šesto mesto zauzeo je vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto, a sedmi je bio sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija.

Kvalifikacije su na programu od 16 časova, a trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.

