Vozač Dukatija pobedio je u sprint trci Moto GP šampiona u sklopu trke za Veliku nagradu Katalonije.
VELIKA NAGRADA KATALONIJE: Mark Markes pobedio u 14. sprint trci ove sezone
Mark Markes je pobedio rezultatom 19:58,946 minuta i ostvario 14. trijumf u sprint trkama ove sezone.
On je iskoristio to što je njegov mlađi brat Aleks Markes koji je startovao sa pol pozicije pao sa motocikla tri kruga pre kraja, vođstvo je sačuvao do kraja i pobedio.
Drugo mesto zauzeo je Fabio Kvartararo iz Jamahe sa 1,299 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač VR46 Fabio di Đanantonio sa 3,653 sekunde zaostatka.
Mark Markes je na 187 bodova uvećao prednost u generalnom plasmanu u odnosu na brata Aleksa Markesa.
Trka za Veliku nagradu Katalonije na programu je u nedelju od 14 časova.
(Beta)
