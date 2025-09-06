Slušaj vest

Mihajlo Simin, reprezentativac Srbije u džudou u kategoriji do 81 kg osvojio je zlatnu medalju na kontinentalnom prvenstvu u Bratislavi, pobedom u finalu nad Inakiom Baztanom Merhanom iz Španije na „zlatan bod“ posle 4:36 minuta borbe.

Serija uspeha i osvajanja medalja srpskih džudoka na juniorskom prvenstvu (U 20) u glavnom gradu Slovačke nastavljena je drugog takmičarskog dana trijumfom Mihajla Simina. Mihajlo je produžio nisku medalja selekcije Srbije, posle uspeha Bojane Savić, koja je juče izborila bronzano odličje u kategoriji do 52 kg.

Mihajlo Simin pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića ukupno je zabeležio pet pobeda. U prvom kolu savladao je Genadija Čiževskija iz Moldavije posle četiri minuta borbe. U narednom meču savladao je Aidasa Pileckasa iz Letonije, na ipon posle 1:58 minuta.

U četvrtfinalu, Simin je savladao Turčina Ermana Gurgena, zahvatom za „zlatni bod“ posle 5:07 minuta, da bi u polufinalu bio uspešniji od Holanđanina Džošue De Langea, kojeg je savladao posle iscrpljujuće i „rovovske bitke“, zahvatom za „zlatni bod“ na isteku 7:02 minuta.

Simin je još jednom pokazao da je stvoren za velika dela. U velikom finalu pobedio je odličnog Španca Inakia Baztana Merhana iz Španije na „zlatan bod“ posle 4:36 minuta borbe.

-Titula Evrope je u bogatoj Zvezdinoj riznici i to je najvažnije. Srećan sam i želim da se zahvalim mojoj Crvenoj zvezdi na podršci i poverenju koje sam mislim ovom zlatnom medaljom opravdao na najbolji način. Hvala predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku kao u predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Torodovu što su verovali u mene bile su prve reči šampiona Evrope Mihajla Simina.

Da je Simin zajedno sa trenerom Davidom Radulovićem odlično skenirao sve svoje protivnike jasno pokazuje i rezultat.

-Znao sam da Španac voli požrtvovane tehnike ali ja sam ga čekao na mojoj omiljenoj. Naterao sam ga da izgubi ravnotežu i onda sam plasirao levi kouči gari i bacio na ipon. Savršeni dan završio sam na najbolji mogući način, evropskom zlatnom medaljom -istakao je Zvezdin prvotimac i šampion Evrope Mihajlo Simin.

David Radulović nije krio da su od starta Evropskog prvenstva imali samo jednu misao, a to je osvajanje zlatne medalje.

-Svi imamo očekiuvanja, naravno veru i nadu da će se sve rešiti na najbolji mogući način. Ipak mi smo danas uradili nešto drugačije. Imali smo stav a to je da je jedini cilj prvo mesto- rekao je David Radulović trener evropskog šampiona.

Da je sve bilo usmereno ka jasno postavljenom cilju jasno govori podatak da su Siminovi najjači protivnici pali u preliminarnim mečevima.

-U četvrtfinalu i finalu savladali smo borce koji su Mihajlu ranije zadavali probleme i od kojih je gubio u svim teškim mečevima. Sve je danas govorilo da ćemo osvojiti zlato, pokazao je karakter, bio je okretan, žestok, agresivan u najboljem smislu te reči. Bio je neprikosnoven u borbi za gard. Čak i u finalu je sveo svoj procenat rizika na minimum iako je bio zlatan bod. Zahvalan sam našim predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku, Ivanu Todorovu predsedniku Džudo saveza Srbije, sportskom direktoru našeg Kluba Nikoli Nikoliću. Uveren sam da će sutra Ždrale nastaviti sa vrhunskim dostignućima istakao je David Radulović.

Ne propustiteOstali sportoviVIŠE OD 300 DŽUDOKA IZ 12 DRŽAVA OKUPILO SE U SOMBORU: Rekordan broj džudista na tradicionalnom trening kampu pod vođstvom Slavka Tekića
Trening kamp džudista u Somboru
Ostali sportoviTOT I TODOROV: Beograd je međunarodni džudo centar! 36 majstora sa svih meridijana stigli u Srbiju
Ivan Todorov i Laslo Tot sa džudistima
Ostali sportoviDŽUDO BOŽANSTVA U BEOGRADU: Održan stručni seminar uz prisustvo oko 300 džudoka
MS__3941.JPG
Ostali sportoviOSMORO SRPSKIH DŽUDISTA NA GREND SLEMU U TBILISIJU: Evo ko će sve predstavljati našu zemlju u Gruziji
img20240803wa0283.jpg

Džudo, džudisti, Ivan Todorov, Laslo Tot Izvor: Kurir sport