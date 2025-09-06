Slušaj vest

Mihajlo Simin, reprezentativac Srbije u džudou u kategoriji do 81 kg osvojio je zlatnu medalju na kontinentalnom prvenstvu u Bratislavi, pobedom u finalu nad Inakiom Baztanom Merhanom iz Španije na „zlatan bod“ posle 4:36 minuta borbe.

Serija uspeha i osvajanja medalja srpskih džudoka na juniorskom prvenstvu (U 20) u glavnom gradu Slovačke nastavljena je drugog takmičarskog dana trijumfom Mihajla Simina. Mihajlo je produžio nisku medalja selekcije Srbije, posle uspeha Bojane Savić, koja je juče izborila bronzano odličje u kategoriji do 52 kg.

Mihajlo Simin pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića ukupno je zabeležio pet pobeda. U prvom kolu savladao je Genadija Čiževskija iz Moldavije posle četiri minuta borbe. U narednom meču savladao je Aidasa Pileckasa iz Letonije, na ipon posle 1:58 minuta.

U četvrtfinalu, Simin je savladao Turčina Ermana Gurgena, zahvatom za „zlatni bod“ posle 5:07 minuta, da bi u polufinalu bio uspešniji od Holanđanina Džošue De Langea, kojeg je savladao posle iscrpljujuće i „rovovske bitke“, zahvatom za „zlatni bod“ na isteku 7:02 minuta.

Simin je još jednom pokazao da je stvoren za velika dela. U velikom finalu pobedio je odličnog Španca Inakia Baztana Merhana iz Španije na „zlatan bod“ posle 4:36 minuta borbe.

-Titula Evrope je u bogatoj Zvezdinoj riznici i to je najvažnije. Srećan sam i želim da se zahvalim mojoj Crvenoj zvezdi na podršci i poverenju koje sam mislim ovom zlatnom medaljom opravdao na najbolji način. Hvala predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku kao u predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Torodovu što su verovali u mene bile su prve reči šampiona Evrope Mihajla Simina.

Da je Simin zajedno sa trenerom Davidom Radulovićem odlično skenirao sve svoje protivnike jasno pokazuje i rezultat.

-Znao sam da Španac voli požrtvovane tehnike ali ja sam ga čekao na mojoj omiljenoj. Naterao sam ga da izgubi ravnotežu i onda sam plasirao levi kouči gari i bacio na ipon. Savršeni dan završio sam na najbolji mogući način, evropskom zlatnom medaljom -istakao je Zvezdin prvotimac i šampion Evrope Mihajlo Simin.

David Radulović nije krio da su od starta Evropskog prvenstva imali samo jednu misao, a to je osvajanje zlatne medalje.

-Svi imamo očekiuvanja, naravno veru i nadu da će se sve rešiti na najbolji mogući način. Ipak mi smo danas uradili nešto drugačije. Imali smo stav a to je da je jedini cilj prvo mesto- rekao je David Radulović trener evropskog šampiona.

Da je sve bilo usmereno ka jasno postavljenom cilju jasno govori podatak da su Siminovi najjači protivnici pali u preliminarnim mečevima.

-U četvrtfinalu i finalu savladali smo borce koji su Mihajlu ranije zadavali probleme i od kojih je gubio u svim teškim mečevima. Sve je danas govorilo da ćemo osvojiti zlato, pokazao je karakter, bio je okretan, žestok, agresivan u najboljem smislu te reči. Bio je neprikosnoven u borbi za gard. Čak i u finalu je sveo svoj procenat rizika na minimum iako je bio zlatan bod. Zahvalan sam našim predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku, Ivanu Todorovu predsedniku Džudo saveza Srbije, sportskom direktoru našeg Kluba Nikoli Nikoliću. Uveren sam da će sutra Ždrale nastaviti sa vrhunskim dostignućima istakao je David Radulović.