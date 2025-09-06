Slušaj vest

Kenijski atletičari Amos Kiprotič i Brenda Džepčirčir pobednici su trke Belgrade 10K, koja je u organizaciji Beogradskog maratona održana na stazi kod Parka prijateljstva na Ušću. Kiprotič je u muškoj konkurenciji deonicu od 10 kilometara istrčao u vremenu 28:01 čime je za čak 25 sekundi oborio rekord staze.

1/4 Vidi galeriju Beogradski maraton Foto: Star sport

Drugo mesto osvojio je njegov sunarodnik Čarls Rotič (28:06), dok je treći kroz cilj prošao Danijel Tumaka Kosen (28:11), takođe iz Kenije. I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze. Kenijka Džepčirčir trijumfovala je rezultatom 31:50, čime je najbolje vreme popravila za čak 22 sekunde. Drugo mesto osvojila je Valentajn Džebte (32:06) iz Kenije, dok je treće mesto pripalo još jednoj Kenijki Pol Jakinti Kavindu (33:10).

Beogradska desetka organizovana je u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, a ujedno je ova trka bila i državno prvenstvo na 10 kilometara. Titulom šampiona Srbije okitio se naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić, koji je kroz cilj prošao u vremenu 29:23, čime je u ukupnom plasmanu zauzeo sedmo mesto, dok je kod dama trijumfovala Mejra Mehmedović (35:56).

Osim rekorda na stazi, Belgrade 10k je sa ukupno 5.000 trkača oborila rekord i po broju učesnika i to za čak 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Zbog svega toga Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona bio je posebno ponosan:

„Imali smo zaista spektakularan trkački događaj, a Belgrade 10K opravdala je epitet brze desetke, jer su oboreni rekordi u obe konkurencije. Na taj način još jednom smo pokazali da iz godine u godinu podižemo lestvicu kada je u pitanju elitna trka. Što se tiče državnog prvenstva na 10 kilometara, Elzan Bibić je trčao nešto sporije od državnog rekorda, ali biće prilike da ga ponovo dočekamo na Jesenjem polumaratonu. Svi ostali učesnici mislim da su uživali u organizaciji celog događaja i radujemo se ostatku trkačke sezone gde nas očekuju Ženska trka i Jesenji polumaraton. Nastavićemo vredno da radimo i podižemo standarde kada su u pitanju trke u organizaciji Beogradskog maratona, a sve na radost i zadovoljstvo kompletne trkačke zajednice u Srbiji koja je sve masovnija“, konstatovao je Habuš.