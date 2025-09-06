Slušaj vest

Crno-beli su i u prvoj utakmici dvomeča, u Beogradu pobedili 31:27.

Najefikasniji u ekipi Partizana u revanš utakmici bio je Sergej Ivanov sa devet golova.

U ekipi Karvine najefikasniji je bio Jonas Patzel sa devet pogodaka.

Partizan je u prošloj sezoni stigao do četvrtfinala Evrokupa, u kom je bio eliminisan od AEK-a iz Atine.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviRUKOMETAŠICE IMAJU NOVOG SELEKTORA: Španac Pons preuzima kormilo Srbije
srbija-slovenija-21041.JPG
Ostali sportovi"SEVERNI KIPAR NIJE UČESTVOVAO U NOVOM SADU" Oglasili se organizatori turnira i Rukometni savez Srbije i sve oštro demantovali
profimedia-0959639325.jpg
Ostali sportoviIRANAC STIGAO U BITOLJ: Dosadašnji golman Partizana Said Heidarirad potpisao za Pelister
20240912-20-26-49eon--channels--mozilla-firefox.jpg
Ostali sportoviOGROMAN SKANDAL! Potpisao za veliki srpski klub, pa ludovao na ustaškom Tompsonovom koncertu!
profimedia-0836442017.jpg

Navijači Srbije pred meč sa Finskom Izvor: Kurir