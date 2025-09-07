Vodeći u generalnom plasmanu je Vingegor iz ekipe Visma ukupnim vremenom 57 sati, 35 minuta i 33 sekunde
Ostali sportovi
VINGEGOR ZADRŽAO VOĐSTVO: Pedersen pobednik 15. etape Vuelte
Slušaj vest
Danski biciklista Mads Pedersen pobedio je danas u 15. etapi trke Vuelta, dok je Danac Jonas Vingegor zadržao vođstvo u generalnom plasmanu.
Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo
Vidi galeriju
Pedersen, vozač ekipe Lidl-Trek, je etapu dugačku 167,8 kilometara, koja je bila vožena od La-Vege do Monfortea de Lemosa, prešao za četiri sata, dva minuta i 13 sekundi.
On je u sprint završnici pobedio Orliusa Aulara iz Venecuele (Movistar) i Italijana Marka Friga (Bahrein).
Vodeći u generalnom plasmanu je Vinengor iz ekipe Visma ukupnim vremenom 57 sati, 35 minuta i 33 sekunde. Drugi je Portugalac Žoao Almeiida sa 48 sekundi zaostatka, a treći Britanac Tom Pidkok sa dva minuta i 38 sekundi zaostatka.
Naredna etapa je dugačka 167,9 kilometara i biće vožena u utorak od Poja do Kastra de Ervile.
Reaguj
Komentariši