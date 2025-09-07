Slušaj vest

Danski biciklista Mads Pedersen pobedio je danas u 15. etapi trke Vuelta, dok je Danac Jonas Vingegor zadržao vođstvo u generalnom plasmanu.

Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo

 Pedersen, vozač ekipe Lidl-Trek, je etapu dugačku 167,8 kilometara, koja je bila vožena od La-Vege do Monfortea de Lemosa, prešao za četiri sata, dva minuta i 13 sekundi.

On je u sprint završnici pobedio Orliusa Aulara iz Venecuele (Movistar) i Italijana Marka Friga (Bahrein).

Vodeći u generalnom plasmanu je Vinengor iz ekipe Visma ukupnim vremenom 57 sati, 35 minuta i 33 sekunde. Drugi je Portugalac Žoao Almeiida sa 48 sekundi zaostatka, a treći Britanac Tom Pidkok sa dva minuta i 38 sekundi zaostatka.

Naredna etapa je dugačka 167,9 kilometara i biće vožena u utorak od Poja do Kastra de Ervile.

Ne propustiteOstali sportoviTREĆA ETAPA VUELTE: Francuz Godu pobednik, slavio u sprint finišu
Vuelta, Biciklizam
Ostali sportoviSTRAŠNA TRAGEDIJA TOKOM KRALJEVSKE ETAPE NA VUELTI: Preminuo 17-godišnji takmičar posle teškog pada
kurirnajnovijavestnovo
Ostali sportoviHUAN AJUSO POBEDNIK 12. ETAPE NA VUELTI: Jonas Vingegor zadržao vođstvo u generalnom plasmanu
Huan Ajuso
Ostali sportoviPOČELA LEGENDARNA TRKA OKO ŠPANIJE: Belgijanac Filipsen pobednik prve etape Vuelte
profimedia0786957319.jpg

Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir