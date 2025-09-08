Slušaj vest

Rukometaši Partizana plasirali su se u Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici specijalnih kvalifikacija, na gostujućem terenu pobedilu češku Karvinu 30:26 (17:14).

Crno-beli su i u prvoj utakmici dvomeča, u Beogradu pobedili 31:27, a sada će igrati u grupnoj fazi zajedno sa ekipama švajcarskog Kadeten Šafhauzena, hrvatskim Nekseom iz Našica i španskim velikanom Ademar Leonom. Prvo kolo crno-bele čeka 14. oktobra, a grupna faza biće gotova krajem novembra.

Partizan će gostovati i u Hrvatskoj, a trener ekipe, Đorđe Ćirković, govorio je o velikom uspehu svojih igrača.

RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26 Foto: Dusan Milenkovic

- Čestitke svim ljudima u klubu, igračima i našim navijačima. Želim da se zahvalim ovoj grupi koja je večeras dala ogromnu podršku i bila glasnija od ostatka hale. Mislim da smo potpuno zasluženo došli do obe pobede u dvomeču. Imali smo potpunu kontrolu. Možda je i domaćin večeras malo podbacio u nekim segmentima, ali najvažnije je da smo mi sada ušli u društvo klubova koji čine visoku srednju klasu evropskog rukometa. Kada se tu uđe, teško se izlazi. To sada i tim, a i sve ljude u klubu, obavezuje na dodatni rad i trud. Dobro je da je takmičarska godina krenula sa ostvarivanjem jednog važnog cilja - istakao je on, a na njegove reči nadovezao se srednji bek Miha Kotar.

- Čestitam mojim momcima i stručnom štabu na ovoj važnoj pobedi i plasmanu u Ligu Evrope. Bila je jako teška utakmica i želim da se zahvalim navijačima koji su došli u velikom broju. Prvo poluvreme je bilo egal, u drugom smo uspeli da se odlepimo i potpuno zasluženo izborimo dalji plasman.

rk Partizan.jpg
Screenshot_456.jpg
Đorđe Ćirković.jpg
ZLO_4037.jpg

