- Čestitke svim ljudima u klubu, igračima i našim navijačima. Želim da se zahvalim ovoj grupi koja je večeras dala ogromnu podršku i bila glasnija od ostatka hale. Mislim da smo potpuno zasluženo došli do obe pobede u dvomeču. Imali smo potpunu kontrolu. Možda je i domaćin večeras malo podbacio u nekim segmentima, ali najvažnije je da smo mi sada ušli u društvo klubova koji čine visoku srednju klasu evropskog rukometa. Kada se tu uđe, teško se izlazi. To sada i tim, a i sve ljude u klubu, obavezuje na dodatni rad i trud. Dobro je da je takmičarska godina krenula sa ostvarivanjem jednog važnog cilja - istakao je on, a na njegove reči nadovezao se srednji bek Miha Kotar.