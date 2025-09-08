OVO JE SASTAV SRBIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Selektor odbojkaša doneo konačnu odluku!
Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu objavio je spisak od 14 igrača za Svetsko prvenstvo na Filipinima koje će se održati od 12. do 29. septembra, preneo je Odbojkaški savez Srbije.
Na spisku nalaze se: Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović Korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić Libero: Stefan Negić Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Vladimir Gajović Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić.
U stručnom štabu pored Kreca su Neven Majstorović (drugi trener), Matijas Rebeles Kioći (kondicioni trener), Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka (statističari), Nikola Milićević i Ivan Ružić (fizioterapeuti), Lazar Mičeta (doktor) i Edin Škorić (tim menadžer).
Srbija igra u H grupi sa Brazilom, Češkom i Kinom. Prvi meč igra 14. septembra protiv Češke (11.30 po našem vremenu), drugo kolo protiv Kine 16. septembra (15.00), a treće kolo protiv Brazila 18. septembra (04.00).
Dve najbolje ekipe iz grupe plasiraće se u osminu finala i igraće protiv dve najbolje selekcije iz A grupe (Filipini, Iran, Egipat, Tunis).