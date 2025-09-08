Bivši selektor odbojkašica Srbije Đovani Gvideti operisao je kuk.
vodio je naše odbojkašice
OPERISAN BIVŠI SELEKTOR SRBIJE: Evo o čemu se tačno radi!
Posle Svetskog prvenstva, a pred početak nove klupske sezone , bivši selektor odbojkašica Srbije Đovani Gvideti operisao je kuk.
Turski klub,Vakifbanka, oglasio se saoštenjem o zdrastvenom stanju Italijana.
Đovani Gvideti Foto: Dado Đilas, OSSRB, Starsport©
- Naš glavni trener Đovani Gvideti jutros je prošao kroz planiranu operaciju ugradnje proteze kuka. Nakon uspešno obavljene operacije, naš trener se nalazi pod nadzorom u bolnici, a njegovo opšte zdravstveno stanje je dobro i lečenje se nastavlja prema planu. Želimo Đovaniju Gvidetiju brz oporavak i obaveštavamo javnost o njegovom stanju - napisali su na društvenim mrežama kluba.
Podsetimo, ove sezone će u Vakifbanku kod Gvidetija igrati Tijana Bošković i Katarina Dangubić. Asistent će biti srpskih trener Vladimir Kapriš.
