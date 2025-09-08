- Naš glavni trener Đovani Gvideti jutros je prošao kroz planiranu operaciju ugradnje proteze kuka. Nakon uspešno obavljene operacije, naš trener se nalazi pod nadzorom u bolnici, a njegovo opšte zdravstveno stanje je dobro i lečenje se nastavlja prema planu. Želimo Đovaniju Gvidetiju brz oporavak i obaveštavamo javnost o njegovom stanju - napisali su na društvenim mrežama kluba.