Kolumbijski biciklista Egan Bernal pobedio je u 16. etapi trke Vuelta, dok je Danac Jonas Vingegor zadržao vođstvo u generalnom plasmanu.
KOLUMBIJAC DOMINIRAO NA VUELTI: Egan Bernal pobednik 16. etape
Egan Bernal, vozač ekipe Ineos, je etapu dugačku 167,9 kilometara, koja je bila vožena od Poja do Kastra de Ervile, prešao za tri sata, 35 minuta i 10 sekundi.
On je u sprint završnici pobedio Španca Mikela Landa (Kvik-Step), dok je treći bio Francuz Brijek Rolan (Groupama-FDJ) sa sedam sekundi zaostatka.
Vodeći u generalnom plasmanu je Vinengor iz ekipe Visma ukupnim vremenom 61 sat, 16 minuta i 35 sekundi. Drugi je Portugalac Žoao Almeiida iz ekipe Emirejts sa 48 sekundi zaostatka, a treći Britanac Tom Pidkok (Q36,5) sa dva minuta i 38 sekundi zaostatka.
Naredna etapa je dugačka 143,2 kilometara i biće vožena sutra od Barko de Valdeorasa do Alto de El Moredera.
