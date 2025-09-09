Slušaj vest

Egan Bernal, vozač ekipe Ineos, je etapu dugačku 167,9 kilometara, koja je bila vožena od Poja do Kastra de Ervile, prešao za tri sata, 35 minuta i 10 sekundi.

On je u sprint završnici pobedio Španca Mikela Landa (Kvik-Step), dok je treći bio Francuz Brijek Rolan (Groupama-FDJ) sa sedam sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu je Vinengor iz ekipe Visma ukupnim vremenom 61 sat, 16 minuta i 35 sekundi. Drugi je Portugalac Žoao Almeiida iz ekipe Emirejts sa 48 sekundi zaostatka, a treći Britanac Tom Pidkok (Q36,5) sa dva minuta i 38 sekundi zaostatka.

Naredna etapa je dugačka 143,2 kilometara i biće vožena sutra od Barko de Valdeorasa do Alto de El Moredera.

(Beta)