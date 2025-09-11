Slušaj vest

Italijanske TV voditeljke postavile su određene standarde kada su u pitanju sportske emisije i izveštavanje sa sportskih događaja. Dileta Leota je jedna od onih o kojoj se piše svaki dan.

Mnoge TV stanice u Evropi i svetu pomno prate šta se radi u Italiji. Jedna od onih koja izgledom i pojavom pleni kao koleginice iz Italije je i Ruskinja Margarita Jurgenson.

Margarita Jurgenson, ruska TV voditeljka na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Crvenokosa seksi voditeljka TV stanice Mač jedna je od najpopularnijih u Rusiji. Margarita Jurgenson radila je na kanalu "Tatarstan 24" dok nije dobila ponudu iz Moskve. Tamo je radila emisije vezane za društvene i advokatske teme.

Postala je slavna 2021. kada je počela da se pojavljuje kao zaštitno lice hokejaškog kluba Bars iz Kazanja. Posle toga počeo je njen uspon kao novinarke i TV reporterke.

Margarita je nedavno bila na moru, a svoje vruće fotografije podelila je sa obožavaocima na društvenim mrežama, koji su je obasipali pohvalama i vrućim komentarima.

Margarita je rođena 22. maja 1991. godine u glavnom gradu Tatarstana. Završila je osnovnu i srednju školu u Kazanju, kao i Pravni fakultet, gde je stekla i diplomu advokata. Počela je kao pripravnik u jednoj građevinskoj firmi za pravne poslove, ali je ubrzo shvatila da to nije posao za nju. Naišla je na oglas za TV i tako je sve počelo. Kao dete imala je problema sa vidom, pa od tada nosi naočari ili sočiva.

1/14 Vidi galeriju Margarita Jurgenson Foto: Printskrin/Instagram

Poslednji tri godine lepa Margarita radi na Mač TV. Počela je sa jutarnjim vestima, da bi vremenom postala nezamenjiva u izveštajima i emisijama vezanim za hokej i KHL ligu, ali i fudbal, te borbe MMA. Omiljena forma su joj intervjui.

Ova Ruskinja iz Tatarstana ponosna je na svoju prelepu figuru. Tajna je jednostavna – pravilna ishrana u kombinaciji sa treninzima u teretani.

- Nikada nisam otkazala treninge zbog sastanka. I mnogi ljudi me ne razumeju. To nije hobi! To je deo života koji je prioritet. I znate, ovo telo u kome živim, prošlo je kroz toliko toga... Ali, tako je otporno! Nadam se da ću zadržati liniju sve do penzije - priznala je jednom prilikom Jurgensonova.

1/14 Vidi galeriju Margarita Jurgenson, ruska TV voditeljka na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Margarita Jurgenson ljubomorno čuva svoju privatnost. Njen lični život ostaje iza kulisa. Vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gde rado objavljuje fotografije sa različitih mesta gde se odlično provodi. Odmor je jedan od glavnih hobija ove devojke, a putovanja zauzimaju značajan deo njenog života.

Ruskinja voli da se odmara u inostranstvu, pored Turske, bila je na mestima kao što su Tajland, Maldivi, Češka, Italija, UAE i Azerbejdžan. Istovremeno, čak i tamo se bavi sportom kako bi održala svoju figuru.

Šarmantna TV voditeljka privlači pažnju muškaraca. Mnoge zanima pitanje - da li je srce TV voditeljke slobodno? Margarita ne reklamira svoj lični život, tako da nema informacija o mogućem mužu ili porodici.