Biciklisti koji nastupaju na 80. jubilarnoj Vuelti izglasali su nastavak takmičenja, ali nisu isključili mogućnost napuštanja trke ukoliko pro-palestinske demonstracije zbog učešća tima iz Izraela nastave da remete takmičenje.

Glavni zahtev demonstranata je isključivanje ekipe Izrael Premijer Teh sa takmičenja.

Današnja, 17. etapa, prošla je bez većih incidenata nakon što su vlasti ograničile broj ljudi koji su se popeli na vrh Moredero koji je bio cilj.

Pobedu je na usponu Moredero zabeležio Italijan Đulijo Pelicari (Red Bul–Bora–Hansgrohe) ukupnim vremenom od tri sata i 37 minuta.

Drugo vreme zabeležio je Britanac Tom Pidok sa 16 sekundi zaostatka, dok je treći kroz cilj prošao Australijanac Džej Hindli (18 sekundi zaostatka).

Današnju etapu Danac Jonas Vingegor završio je na četvrtom mestu, čime je zadržao prednost u generalnom plasmanu.

Vozač Visme vodi sa ukupnim vremenom od 64 sati, 53 minuta i 55 sekundi, drugo mesto zauzima Portugalac Žoao Almeida sa 50 sekundi zaostatka, a treći je Pidok sa dva minuta i 28 sekundi zaostatka.

Sutra je na programu 18. etapa, koja donosi hronomtar kroz Valjadolid, što bi moglo da predstavlja novi izazov za organizatore.

Poslednja, 21. etapa Vuelte, planirana je za nedelju u Madridu.

(Beta)