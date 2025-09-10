Slušaj vest

Britanski plivač Bendžamin Praud, olimpijski viceprvak na 50 metara slobodno, saopštio je da će sledeće godine nastupati na kontroverznom takmičenju "Enhanced Games" u Las Vegasu, gde će biti dopušteno korišćenje dopinga i drugih zabranjenih supstanci.

"Mislim da ovo otvara priliku da se napreduje na potpuno drugačiji način. Realno, postigao sam sve što sam mogao, a sada mi ove Igre pružaju novu šansu. Definitivno ne mislim da to potkopava sport. Zaista poštujem sport čiji sam deo bio i nikada ne bih nastupao znajući da radim nešto što nije u skladu sa pravilima", rekao je Praud, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Iz britanskog plivačkog saveza saopštili su da su razočarani odlukom Prauda.

"Mi zajedno sa našim partnerima, čvrsto stojimo iza vrednosti i principa poštenja u sportu i najoštrije osuđujemo Benovu odluku", navodi se u saopštenju.

Britanska agencija za finansiranje vrhunskog sporta saopštila je da sarađuje sa plivačkim savezom "kako bi se utvrdilo da li je Praud primeren za primanje javnih sredstava", naglasivši da svako kršenje antidoping pravilnika ide protiv politike koju sportisti moraju da poštuju kako bi bili finansirani od države.

Ranije ove godine, Međunarodna federacija vodenih sportova (FINA) postala je prva koja je zabranila sportistima, trenerima i zvaničnicima da učestvuju na njenim događajima ako budu deo "Enhanced Games".

(Beta)