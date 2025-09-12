Slušaj vest

Juniorska kik-boks reprezentacija Srbije večeras putuje u Italiju, gde će u Lido di Jezolu učestvovati na Evropskom prvenstvu za mlađe i starije juniore, preneo je danas Kik boks savez Srbije.

"Za subotu su zakazana zvanična merenja, u nedelju će se održati sastanci trenera i sudija, a biće obavljeno i žrebanje. Borbe počinju u ponedeljak", rekao je selektor Siniša Vladimirović.

On je naglasio da, iako na prvenstvu neće biti učesnika iz Rusije i Belorusije, konkurencija ostaje izuzetno jaka.

"Masovne ekipe dolaze iz Azerbejdžana, Poljske, Bugarske, Ukrajine i Izraela. Takmičenje će biti veoma kvalitetno, tako da neće biti nimalo lako doći do medalje", dodao je Vladimirović.

Reprezentacija Srbije pripreme je sprovela u Karatašu, a prema rečima selektora, svi takmičari su u osmodnevnom kampu pokazali odličnu formu.

"Očekujem da momci i devojke pokažu volju za osvajanjem medalja, da budu na visini zadatka i prikažu vrhunsku borbenost. Učinićemo sve da naši kik-bokseri na još jednom velikom takmičenju predstave Srbiju u najboljem svetlu", poručio je Vladimirović.

