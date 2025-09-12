BILO JE STRAVIČNO! ZAKUCALA SE U OGRADU I OSTALA NEPOMIČNO DA LEŽI! Dugo se oporavljala od užasne povrede, a sada je ovim rečima oduševila svoje navijače!
"Volela bih da budem tamo. Moramo da čekamo, ostanemo pozitivni i verujemo da će sve ići po planu. Verujem da ću biti na startu. Ali sada je to još uvek zapisano u zvezdama. Treba biti realan, može da se desi i da koleno ne reaguje dobro", rekla je Vlhova slovačkim medijima.
Tridesetogodišnja Vlhova operisala je prednji ukršteni ligament i meniskus desnog kolena u januaru 2024, posle teškog pada na domaćoj trci u Slovačkoj. Kraj prošle godine obeležio je i novi zastoj u oporavku zbog oštećenja hrskavice koje je zahtevalo dodatnu specijalizovanu terapiju.
Vlhova se još uvek nije vratila treninzima na snegu, šest nedelja pre starta Svetskog kupa.
"Sve ide po planu, osećam se dobro i napredujemo. Potpuno sam posvećena treninzima kako bih vratila snagu povređenoj nozi. Naravno, to je veoma zahtevno, ali sve što nam treba jeste vreme", dodala je Vlhova na otvaranju svog muzeja u rodnom Drahovceu.
Sezona Svetskog kupa počinje 25. oktobra u Zeldenu, dok je ženski olimpijski slalom na programu 18. februara u Kortini. Vlhova je u Pekingu 2022. osvojila zlato u slalomu, prvu olimpijsku medalju za Slovačku u alpskom skijanju, a godinu dana ranije i veliki Kristalni globus u Svetskom kupu.
Švajcarac Mauro Pini, njen dugogodišnji trener, napustio je tim u martu, a Vlhova još nije imenovala novog trenera.