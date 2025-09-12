Slušaj vest

Ruska federacija za dizanje tegova je objaviča da je Andrej Čemerkin, olimpijski šampion u dizanju tegova iz 1996. godine, preminuo je u 53. godini života.

- Ruska federacija za dizanje tegova izražava iskreno saučešće porodici i prijateljima Andreja Ivanoviča. Tuguјemo sa vama - stoji u saopštenju.

Navodi se da uzrok smrti još uvek nije objavljen.

On je ostavio dubok trag u istoriji ovog sporta. Zlatom na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine u superteškoj kategoriji potvrdio je status svetske klase, a četiri godine kasnije u Sidneju osvojio je i bronzu u istoj disciplini.

Tokom izuzetno uspešne karijere, Čemerkin je bio nezaustavljiv i na svetskoj sceni, sa ukupno sedam medalja sa Svetskih prvenstava (četiri zlata, jedno srebro i dve bronze), kao i četiri medalje sa Evropskih prvenstava (dva zlata i dva srebra).

Čemerkin se povukao iz takmičenja 2004. godine