Beograd će od 12. do 14. septembra biti centar padel sveta u regionu, kada će se u Beogradskom padel klubu održati međunarodni turnir sa nagradnim fondom od 10.000 evra. Takmičenje će okupiti pedeset timova iz čak devet zemalja: Rusije, Srbije, Hrvatske, Španije, Rumunije, Mađarske, Švedske, Francuske i Bosne i Hercegovine.

Tokom tri dana turnira, publika će imati priliku da uživa u mečevima u dve kategorije, u kojima će nastupati timovi visokog kvaliteta, uključujući i brojne igrače koji su već dokazani na evropskoj sceni. Organizatori najavljuju izuzetno dinamične duele i sportski spektakl koji će privući veliku pažnju ljubitelja padela i rekreativnog sporta.

1/4 Vidi galeriju U Beogradu se održava međunarodni turnir u padelu Foto: Beogradski Padel Klub

Posebno treba istaći da se turnir održava u Beogradskom padel klubu, jednom od najmodernijih i najopremljenijih klubova ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu. Klub je poznat po vrhunskim terenima, sjajnim uslovima za treniranje i takmičenja, kao i po entuzijazmu i predanosti u promociji padela kao sporta koji u svetu beleži sve veću popularnost. Zahvaljujući svojoj infrastrukturi i profesionalnoj organizaciji, Beogradski padel klub postao je centralno mesto okupljanja svih ljubitelja ovog sporta u našoj zemlji, a organizacija ovakvog turnira potvrđuje njegov značaj i na međunarodnom nivou.

Ulaz na turnir je slobodan, a organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i uživaju u uzbudljivim mečevima, odličnoj atmosferi i druženju u duhu sporta i fer- pleja.