ŠOK NA STARTU SVETSKOG PRVENSTVA: Sinančević ostao bez plasmana u finale!
Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u bacanju kugle.
Nažalost, Armin je imao samo jedan ispravan hitac u kvalifikacijama od 20.18 metra, što nije bilo dovoljno za mesto u finalu.
Naš atletičar bio je deseti u A kvalifikacionoj grupi i na kraju 16. u ukupnom plasmanu. Za mesto među 12 najboljih trebalo je da baci kuglu 20.38 metara.
Srbija će u nastavku prvog dana takmičenja imati još jednu predstavnicu, Milica Gardašević od 11.30 nastupa u kvalifikacijama skoka udalj.
