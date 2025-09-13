Slušaj vest

Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u bacanju kugle.

Nažalost, Armin je imao samo jedan ispravan hitac u kvalifikacijama od 20.18 metra, što nije bilo dovoljno za mesto u finalu.

Naš atletičar bio je deseti u A kvalifikacionoj grupi i na kraju 16. u ukupnom plasmanu. Za mesto među 12 najboljih trebalo je da baci kuglu 20.38 metara.

Srbija će u nastavku prvog dana takmičenja imati još jednu predstavnicu, Milica Gardašević od 11.30 nastupa u kvalifikacijama skoka udalj.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviBOLT PROGOVORIO O SVOJIM ČUDESNIM REKORDIMA! Biće neko brži od mene, ali ne sad - niti u skorije vreme!
Jusein Bolt
Ostali sportoviNOVE NEVOLJE ZA EUROFARM PELISTER: Said Heidarirad obnovio povredu
profimedia0014396252.jpg
Ostali sportoviPADEL SPEKTAKL U BEOGRADU: Počeo veliki međunarodni turnir
WhatsApp Image 2025-09-12 at 16.26.24 (2).jpeg
Ostali sportoviKIKBOKSERI SPREMNI ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Juniorska reprezentacija Srbije putuje u Italiju
IMG-bcdefe6820a0aa50ae0930b925db3627-V.jpg

Sinančević posle velikog uspeha Izvor: Kurir televizija