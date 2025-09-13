Slušaj vest

Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u bacanju kugle.

Nažalost, Armin je imao samo jedan ispravan hitac u kvalifikacijama od 20.18 metra, što nije bilo dovoljno za mesto u finalu.

Naš atletičar bio je deseti u A kvalifikacionoj grupi i na kraju 16. u ukupnom plasmanu. Za mesto među 12 najboljih trebalo je da baci kuglu 20.38 metara.

Srbija će u nastavku prvog dana takmičenja imati još jednu predstavnicu, Milica Gardašević od 11.30 nastupa u kvalifikacijama skoka udalj.

