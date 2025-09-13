Proslavljeni američki rvač Gejbl Stiveson na impresivan način debitovao je u MMA.
OLIMPIJSKI ŠAMPION DEBITOVAO U MMA, I TO KAKO: Za 98 sekundi unakazio protivnika! Sudija morao da prekine borbu (VIDEO)
Osvajač zlatne olimpijske medalje u rvanju, Gejbl Stiveson, odlučio je da se oproba u MMA i nije pogrešio.
Momak koji je na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojio zlato u kategoriji do 125 kilograma pokazao je da je ozbiljna zver i u kavezu.
Na priredbi LFA 217 koja je održana u Minesoti Stiveson je ekspresno savladao rivala Brejdena Pitersona.
Samo 98 sekundi bilo je dovoljno sjajnom Amerikancu da zabeleži prvi trijumf u svojoj MMA karijeri. Srušio je rivala na pod i naneo mu veliki broj snažnih udaraca u glavu, pa je sudija bio prinuđen da prekine borbu.
