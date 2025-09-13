Srpska Atletičarka Milica Gardašević je ostala bez finala Svetskog prvenstva.
BEZ FINALA
ŠTETA! KRAJ ZA MILICU NA SVETSKOM PRVENSTVU! Srpska atletičarka podbacila u Tokiju
Gardašević je u disciplini skok udalj završila sa takmičenjem u Tokiju već nakon kvalifikacija.
Milica nije uspela da izbori mesto među 12 najboljih, a za plasman u finale je bio potreban skok 6.60 metara.
Srpkinja je u prvoj seriji skočila 6.41, a u drugoj 6.34. Nažalost, ni u trećoj nije uspela da ostvari dobar rezultat - 6.38.
Lični rekord Milice Gardašević je 6.91, a ove sezone je imala skok 6.75.
Nažalost, u Japanu je rano završila učešće.
Ivana Španović će u zemlji izlazežeg sunca nastupatu u troskoku, a ne u skoku udalj.
