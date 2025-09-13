Slušaj vest

Gardašević je u disciplini skok udalj završila sa takmičenjem u Tokiju već nakon kvalifikacija.

Milica nije uspela da izbori mesto među 12 najboljih, a za plasman u finale je bio potreban skok 6.60 metara.

Srpkinja je u prvoj seriji skočila 6.41, a u drugoj 6.34. Nažalost, ni u trećoj nije uspela da ostvari dobar rezultat - 6.38.

Lični rekord Milice Gardašević je 6.91, a ove sezone je imala skok 6.75.

Nažalost, u Japanu je rano završila učešće.

Ivana Španović će u zemlji izlazežeg sunca nastupatu u troskoku, a ne u skoku udalj.

