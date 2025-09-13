Strelkinja iz Srbije Zorana Arunović zauzela je šesto mesto u finalu discipline vazdušni pištolj na Svetskom kupu u Ningbou.
ŠTETA! Zorana Arunović u finalu Svetskog kupa ostala bez medalje
Zorana Arunović je u finalu zabeležila 159,6 krugova.
Zlato je osvojila Eša Sing iz Indije sa 242,6 krugova. Srebro je pripalo Kineskinji Kianksun Jao sa 242,5 krugova, dok je bronzu osvojila Jeđin Oh iz Južne Koreje sa 220,7 krugova.
Zorana Arunović, Damir Mikec Foto: SSS, Nemanja Pavlović
Ovo je bio 51. put da se Arunović plasirala u finale neke discipline na Svetskom kupu, a do njega je došla nakon što je u kvalifikacijama zauzela sedmu poziciju, pogodivši 580 krugova.
