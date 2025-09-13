Slušaj vest

Julija Mari Gajzer (24), jedna od najtalentovanijih umetničkih klizačica, poginula je u saobraćajnoj nesreći u Salcburgu, gde se nalazila zbog studija na univerzitetu.

Kako prenose austrijski mediji, do tragedije je došlo kada je ona vozila bicikl duž prometne ulice Gasbergštrase, a na raskrsnici ja na nju naleteo kamiion, koji je kako navode, skretao udesno.

- Upućujem iskreno saučešće porodici Gajzer. Ovo je veliki gubitak, posebno za svet sporta - izjavio je gradonačelnik Briksena Andreas Jungman.

- Počela je da kliza relativno kasno za naše standarde - imala je oko 8 godina, dok većina devojčica počinje sa 4 ili 5. Uprkos tome, Julija Mari je uspela da postigne dobre rezultate zahvaljujući svakodnevnim treninzima. Klizanje joj je značilo sve i živela je ovaj sport s ogromnom strašću. U jednom periodu bila je čak i pozvana u nacionalni tim - izjavila je Anelise Šenk, predsednica sekcije za umetničko klizanje pri pokrajinskom odboru FISG-a.

