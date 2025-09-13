Slušaj vest

Srpski atletičar Armin Sinančević izjavio je da je, uprkos tome što nije uspeo da se plasira u finale u bacanju kugle na Svetskom prvenstvu u Tokiju, dao svoj maksimum i dodao da je nedavno zadobio povredu trbušnog zida koja mu je mnogo smetala do današnjih kvalifikacija.

"Par dana pre kvalifikacija imao sam povredu trbušnog zida, do koje je došlo na treningu u ponedeljak dok smo radili skokove nakon bacanja. To mi je mnogo smetalo do danas. Bio sam jako blizu ulaska u finale, ovog puta je neko drugi uspeo, ;a ja nisam, ali kao i uvek, dao sam sve od sebe", naveo je Sinančević, preneo je Srpski atletski savez (SAS).

On je u kvalifikacijama kuglu bacio ;20,18 metara, 20 centimetara manje od Poljaka Konrada Bukovjeckog, koji je zauzeo 12. mesto, najnižu poziciju koja je nosila plasman u finale.

"Stvari se nisu posložile kako sam želeo, ali verujem da će naredna sezona biti mnogo uspešnija. Ipak, i ove godine imao sam dobre rezultate i uspehe", dodao je Sinančević.

