Slušaj vest

Jedan od najboljih srpskih MMA boraca, Duško "Thunder" Todorović zabeležio je važan trijumf u najprestižnijoj borilačkoj organizaciji.

Posle tri vezana neuspeha u UFC-u Duško se vratio na pobednički kolosek i pokazao da mu je mesto u eliti.

Na "UFC Noche" priredbi koja je održana u San Antoniju popularni "Grom" savladao je iskusnog Hosea Medinu iz Bolivije spektakularnim gušenjem u prvoj rundi.

Velika pobeda Duška Todorovića u UFC-u Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon početnog odmeravanja Todorović je preuzeo kontrolu. Posle 30-ak sekundi borbe snažnim direktom pogodio je Medinu, koji je počeo da krvari ispod desnog oka. Minut kasnije usledilo je i prvo rušenje, ali borac iz Bolivije je uspeo da se podigne. Međutim, ubrzo je ponovo završio na podu i to je bio kraj za njega. Uhvatio ga je Todorović u gušenje, pa je bio primoran da se preda.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Todorović je ovim trijumfom sačuvao sebi mesto u najprestižnijoj borilačkoj promociji. Prekinuo je crni niz od tri poraza i sada je njegov skor 13-6.

"Imao sam problema s kolenom tokom celog kampa, nisam trenirao na punom kapacitetu. U meču sam osetio iste probleme, ali hvala Bogu došao sam do završnice", otkrio je Todorović posle borbe.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviLAKTOM IZ OKRETA BRUTALNO NOKAUTIRAO PROTIVNIKA - POSLEDICE SU JEZIVE! Nesrećnom Amerikancu nisu mogli da izvade zaštitu iz usta: "Sastavio mu je zube!"
Liron Marfi
Ostali sportoviHAMZAT ČIMAJEV JE NOVI UFC ŠAMPION! Strašni Čečen skinuo Du Plesija sa trona!
Hamzat Čimajev
Ostali sportoviJEZIVO! HOROR NOKAUT KAKAV DUGO NIJE VIĐEN! Protivnika bacio na glavu, umalo mu slomio vrat i kičmu! Nesrećni borac se momentalno onesvestio! (VIDEO)
nokaut 2.jpg
Ostali sportoviNESREĆNI AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem "uspavao" rivala, sudija odmah prekinuo borbu!
Uroš Medić

DEDA (92) PATOSIRAO TROJICU MANGUPA NASRED ULICE! Nisu ni slutili da se kače sa bivšim bokserom, ređali se NOKAUTI kao na traci Izvor: Twitter