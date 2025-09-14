Slušaj vest

Jedan od najboljih srpskih MMA boraca, Duško "Thunder" Todorović zabeležio je važan trijumf u najprestižnijoj borilačkoj organizaciji.

Posle tri vezana neuspeha u UFC-u Duško se vratio na pobednički kolosek i pokazao da mu je mesto u eliti.

Na "UFC Noche" priredbi koja je održana u San Antoniju popularni "Grom" savladao je iskusnog Hosea Medinu iz Bolivije spektakularnim gušenjem u prvoj rundi.

1/5 Vidi galeriju Velika pobeda Duška Todorovića u UFC-u Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon početnog odmeravanja Todorović je preuzeo kontrolu. Posle 30-ak sekundi borbe snažnim direktom pogodio je Medinu, koji je počeo da krvari ispod desnog oka. Minut kasnije usledilo je i prvo rušenje, ali borac iz Bolivije je uspeo da se podigne. Međutim, ubrzo je ponovo završio na podu i to je bio kraj za njega. Uhvatio ga je Todorović u gušenje, pa je bio primoran da se preda.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Todorović je ovim trijumfom sačuvao sebi mesto u najprestižnijoj borilačkoj promociji. Prekinuo je crni niz od tri poraza i sada je njegov skor 13-6.

"Imao sam problema s kolenom tokom celog kampa, nisam trenirao na punom kapacitetu. U meču sam osetio iste probleme, ali hvala Bogu došao sam do završnice", otkrio je Todorović posle borbe.

Kurir sport