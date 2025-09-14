Slušaj vest

Američki bokser, Terens Kraford, jednoglasnom odlukom sudija savladao je slavnog Saula Kanela Alvareza i postao prvi bokser u istoriji koji je objedinio sve titule u tri različite težinske kategorije.

Kraford je dominirao u spektakularnoj borbi koja je održana u Las Vegasu pred više od 65 hiljada gledalaca. Od starta je nametnuo svoj ritam, sjajno se kretao i potpuno neutralisao rivala. Sredinom borbe Alvarezu je bilo jasno da je Amerikanac u prednosti i da mu je potreban prekid kako bi preokrenuo rezultat, pa je krenuo u žestok napad, međutim, sjajni Kraford je uspešno pregrmeo nalete protivnika.

Na kraju je slavio jednoglasnom odlukom sudija.

Neporaženi apsolutni šampion (42-0, 31KO) uglavnom se tokom karijere borio u kategorijama od 61 do 67 kilograma. U avgustu 2024. godine otišao je u diviziju iznad (70kg) i osvojio "junior middleweight" titulu. Tu je ostao narednih godinu dana, spremajući se za izazov sa Alvarezom.

Pobedom nad Meksikancem, Kroford je postao neprikosnoveni šampion super srednje divizije (76kg) i prvi čovek koji je u tri različite kategorije došao do statusa apsolutnog šampiona.

