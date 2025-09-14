Slušaj vest

Srpska veslačka reprezentacija kreće na put ka Svetskom prvenstvu u veslanju, koje će se održati u Šangaju od 21. do 28. septembra. Cilj ekipe je jasan – visok plasman i potvrda kontinuiteta rezultata na najvećim takmičenjima.

Najviše očekivanja sigurno nosi dubl skul u kojem nastupaju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, aktuelni šampioni Svetskog kupa u Lucernu.

Srbiju će predstavljati i Elena Orjabinskaja i Jovana Arsić, naše trofejne veslačice koje će u ženskom dvojcu tražiti ulazak u finale i visok plasman.

Tim predvodi trener Srbije Nikola Stojić, dok je za fizičku pripremu i oporavak zadužena fizioterapeut Tatjana Simović.

Srpski veslači u Šangaju očekuju duele sa najjačim svetskim posadama, a njihov status i forma iz prethodnih takmičenja ulivaju optimizam da mogu da još jednom potvrde vrhunski kvalitet i donesu nove medalje.

