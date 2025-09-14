Slušaj vest

Kladionica je pristala da isplati 5.000.000 dolara NFL ekipi Džeksonvil Jaguars, a čitava priča koja se iza toga krije je zaista nadrealna.

Naime, za sve je kriv Amit Patel, nekadašnji finansijski menadžer Jaguarsa, koji je praktično ukrao preko 20 miliona dolara iz kluba.

Patel je priznao da je sa korporativnih kartica ukrao više od 22 miliona dolara. Od tog iznosa, čak 20 miliona dolara završilo je na nalogu "FanDuel" kladionice, dok je još oko milion prebacio u kladionicu "DraftKings".

Na početku 2025. godine Jaguarsi i kladionica su postigli dogovor prema kojem će NFL biti isplaćeno oko 5 miliona dolara kao kompenzacija za sredstva koja je proneverio bivši zaposleni.

Prema izvorima bliskim slučaju, NFL je savetovao "FanDuel" i Jaguarse da pronađu rešenje, a sama liga se nije direktno uključivala u proces.

Jaguarsi su početkom 2024. godine tražili povraćaj određenog la novca koje je ukrao Patel, a iz kladionice su, kako navodi "ESPN" smatrali da je novac do njih došao pošteno i na čist način, te da nije njihov problem ono što se dogodilo pre toga. Međutim, "FanDuel" je želeo da pokaže da je pouzdan partner NFL-a i zato je pristao da deo novca ipak vrati timu iz Džeksonvila.

Kada je reč o Patelu, on je u martu 2024. godine osuđen na šest i po godina zatvora zbog finansijske prevare i ilegalnih transakcija.

U julu iste godine je prebačen u zatvor u Duval Kauntiju, a država Florida ga je optužila za organizovanu prevaru prvog stepena što može doneti kaznu i do čak 30 godina zatvora.

Jaguarsi su podneli tužbu protiv njega i zatražili čak 66,6 miliona dolara odštete, jer zakon Floride omogućava trostruke odštetne zahteve u građanskim parnicama.

Patelova verzija priče

U razgovoru za "CNN" Patel je tvrdio da je "pozajmljivao" novac preko poslovne kartice tima, nadajući se da će dobicima na klađenju uspeti da vrati sredstva. Međutim, dokazi pokazuju da je deo novca koristio kako bi živeo luksuzno, koristio privatne avione, išao na skupa putovanja, kupovao skupa vozila, kriptovalute i luksuzne satove.

Dodatni skandal u celom slučaju je izazvala Patelova tužba protiv "FanDuel-a", u kojoj tražio 250 miliona dolara i tvrdio da je kompanija zloupotrebila njegovu zavisnost od kockanja, ignorišući pravila o odgovornom klađenju i kontroli uplata. Samo na platformi pomenute kladionice napravio je više od 1.000 uplata po 25.000 dolara.

