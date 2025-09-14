Reprezentativka Srbije u streljaštvu Aleksandra Havran zauzela je sedmo mesto u gađanju vazdušnom puškom na Svetskom kupu u kineskom Ningbou.
SRPKINJA "ZATVORILA" SVETSKI KUP: Aleksandra na sedmom mestu
Havran je u poslednjoj disciplini Svetskog kupa zauzela sedmo mesto sa 145,6 krugova.
Zlatnu medalju osvojila je Kineskinja Singlu Peng sa 255,3 kruga, što je novi svetski i juniorski rekord finala.
Norvežanka Janet Heg Dueštad osvojila je srebro sa 252,6 krugova, a bronzu Megana Sjanar iz Indije sa 230 krugova.
U kvalifikacijama malokalibarskom puškom iz trostava Lazar Kovačević zauzeo je 12. a Aleksa Rakonjac 64. mesto.
