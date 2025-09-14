– Dupli program u Subotištu protekao je u odličnom ritmu. Karting je odlično funkcionisao, ja sam bila raspoložena za nadmetanje, što mogu reći i za konkurenciju. Prvog dana u subotu bila sam najbrža na kvalifikacijama, zatim sam prve dve trke završila na prvom mestu i onda se desio peh na startu treće trke. Jednostavno, došlo je do trkačkog incidenta zbog kojeg sam morala da trku završim pre vremena. U nedelju sam opet bila na visini zadatka, najbrže vreme i tri prva mesta za titulu šampiona klase mini talent, trkački vikend pre kraja sezone. Finale je zakazano na Zalužanima pokraj Banjaluke, na kojem ćemo učestvovati, jer pre svega želim da se trkam uvek fer i korektno. A, između trka da se družim sa „konkurencijom“ i provodim vreme sa porodicom – rekla je Dunja Vasić.