Aleksandar Lekić je i do sada pomerao granice, a sada je u 54. godini postigao uspeh kakav se ne ponavlja.

Lekić je učestvovao u, kako kaže za njega najbitnijoj kategoriji, Game Classic Bodybuilding, pošto je to kategorija koja će biti na programu Olimpijskih igara kada bodibilding i fitnes bude uvršteni u zvanični deo, čime je počela žetva nagrada.

- Odmah sam tu odradio ono za šta sam došao, a to je da donesem prvi seniorski muški Svetski kup u istoriji srpskog bodibildinga i uspeo sam u tome. Titulu posvećujem voljenoj Loznici, jer mi veoma znači da je jedan Lozničanin prvi u srpskoj istoriji ovog sporta doneo tri najbitnije titule, Svetsko prvenstvo, Svetski kup i Mister Univerzum. Druga kategorija je bila Classic Bodybuilding veterani + 45 godina gde sam pobedio i tako doneo Loznici i drugi svetski kup. U trećoj kategoriji, Classic Bodybuilding seniori + 180 cm, bio sam totalno iscrpljen od prethodna dva nastupa, ali pošto nisam predstavljao sebe, već Srbiju i svoj grad, dao sam i poslednji atom snage da se borim do kraja. Isplatilo se i uspeo sam da i tu pobedim, a zanimljivo je da su osvajači drugog i trećeg mesta zajedno imali skoro deset godina manje od mene. Tako da je došla i treća svetska titula, i ujedno sam postao najstariji osvajač Svetskog kupa u istoriji ovog sporta – priča Lekić koji ističe da se dve godine spremao za ovo.

Ovaj neverovatni atleta tu nije stao. Nastupio je i u apsolutnoj kategoriji za veterane i seniore i tu odneo titule apsolutnog pobednika čime je, kako kaže, postao prvi takmičar u istoriji ovog sporta koji je osvojio pet pehara i više od toga i nije moguće.

- Tako je moja Loznica postala najuspešniji grad na svetu, jer na jednom Svetskom kupu ima više titula nego bilo koji drugi. Ujedno sam postao i najstariji osvajač titule apsolutno najboljeg takmičara Svetskog kupa. Nema dalje. Sve ovo učinio sam ne za sebe već moju zemlju i moj grad i moram reći da sam prezadovoljan i da su se sav uloženi rad i trud i te kako isplatili – kaže čovek koji na sredini šeste decenije života i dalje pomera granice i čini čuda u sportu koji traži velika odricanja.

Iz Španije se vratio sa punim koferom medalja, pehara i priznanja uvećavajući ionako bogatu kolekciju trofeja. Pokazuje i da su za one koji su iskreno posvećeni onome čime se bave godine samo broj, a granice služe samo da bi bile pomerene. Rezultatima u Španiji Lekić je zadao izuzetno težak domaći zadatak drugim bodibilderima, a Loznicu i Srbiju u svetu bodibildinga postavio na svetski vrh.

Kurir sport / T.Ilić

